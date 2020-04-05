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    • Ekonomi
    • 05.04.2020 Gazete
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    Ombudsmanlığa başvurular arttı

    Coronavirüs, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (ombudsmanlığa) başvuruları artırdı. Açıklamaya göre; özel yurt ücretlerinden mahkum yakınlarının taleplerine, işsiz kalanlar için önlem alınmasından sokak hayvanlarına yardıma, faturaların ve kiraların ertelenmesine kadar başvurular geldi.

    Ombudsmanlığa başvurular arttı
    Coronavirüs, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (ombudsmanlığa) başvuruları artırdı. Açıklamaya göre; özel yurt ücretlerinden mahkum yakınlarının taleplerine, işsiz kalanlar için önlem alınmasından sokak hayvanlarına yardıma, faturaların ve kiraların ertelenmesine kadar başvurular geldi. Öğrenciler, vakıf ve özel yurtların ücret almaya devam ettiğini belirtti.

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