Ombudsmanlığa başvurular arttı

oronavirüs

'na (ombudsmanlığa) başvuruları artırdı.Açıklamaya göre; özel yurt ücretlerinden mahkumyakınlarının taleplerine, işsiz kalanlar için önlemalınmasından sokak hayvanlarına yardıma,faturaların ve kiraların ertelenmesine kadarbaşvurular geldi. Öğrenciler, vakıf ve özel yurtlarınücret almaya devam ettiğini belirtti.