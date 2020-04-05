Maaşlar hesaplara yattı mı? Maaşlar 3 ay devletten! İşte istenilen şartlar ve ödeme günleri...

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatırılacak? Nisan ayının ilk günlerinden bu yana milyonlarca çalışan kısa çalışma ödeneği hakkında araştırmalar yapıyor. Çalışanlar detayları öğrenmek için arama motorlarında sorgulatmalar yapıyor. Ödenekle ilgili başvurular alınırken başvuru şartları ve diğer detaylar da merak ediliyor. Yaklaşık 70 bin firma, 1 milyon aşkın çalışanı için bu ödeneğe başvurdu. Başvuran firmaların büyük bölümünü imalat, turizm, perakende sektörü oluşturuyor. 'Sürekli' çalışma koşulunun esnetilmesiyle birlikte turizm sektörü olmak üzere mevsimlik çalışan işçiler de kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Corona virüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenler, buna ilişkin kanıtlarla birlikte 'Kısa Çalışma Talep Formu' ile 'Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini' bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine (www.iskur.gov.tr), elektronik posta göndermek suretiyle başvurabilecek.
Başvuruların işyerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için virüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi gerekiyor. İŞKUR, gerektiğinde işverenle irtibata geçerek, ilave belgeler talep edilecek. İşverenlere, başvurusunun alındığı yine elektronik ortamda bildirilecek. İşverenin talebi İŞKUR'a bağlı iş müfettişlerinde değerlendirilecek.
Müfettişler incelemeyi işyerine gitmeden başvuru evrakları üzerinden yapacak. Kamu kurumları tarafından faaliyeti durdurulan işyerlerinin ödenekten yararlanması için yapılacak incelemede işyerlerinin kısa çalışma ödeneği kapsamına girip girmediğine bakılacak.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
Üçte bir oranında azaltması demek, 6 iş günü çalışmanın yapıldığı işyerinde 4 gün çalışma yapılmaması anlamına geliyor. Bu kapsamda da işçilere kısa çalışma ödeneği ödeniyor ve sağlık sigortası primleri karşılanıyor.
Bunların hepsi de İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Meclis Genel Kurulunda kabul edilen yasa tasarısı ile kısa çalışma ödeneğinin şartları da kolaylaştırıldı. İşverenlerin ödenekten yararlanması için öncelikle mevcut istihdamı koruması ve bu dönemde işçi çıkarmaması gerekiyor. Düne kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için çalışanın 4 ay çalışıyor ve en az 600 gün de prim ödemiş olması gerekiyordu.
Meclis'te kabul edilen yasa ile 600 gün şartı 450 güne, 120 gün şartı da 60 güne indirildi. Buna göre 2 ay çalışan ve 450 gün prim ödeyen çalışana kısa çalışma ödeneği ödenebilecek. Bu düzenleme de 30 Haziran 2020'e kadar geçerli olacak.
Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlara, en son eline geçen aylık prime esas kazancının günlük brüt tutarının yüzde 60'ı ödeniyor ve en yüksek ödenecek tutar aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini (4.414.5 lira) geçemiyor. Buna göre de çalışana damga vergisi düşüldükten sonra en düşük 1.752,40 lira ile en yüksek 4.380.99 lira arasında kısa çalışma ödeneği ödenecek.
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işveren isterse devletin ödediğinin üzerini tamamlayabilecek. Yani, kısa çalışma ödeneği ile çalışanın maaşının yüzde 60'ını devlet karşılarken, kalan yüzde 40'ını da işveren çalışana ödeyebilir. Yeni düzenleme ile işverenlere getirilen asgari ücret desteği ile çalışanın üzerine düşen yüzde 40'lık ücret de düşmüş olacak.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Başvuruların değerlendirme aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte ödenekler verilecek.
HANGİ ÇALIŞAN NE KADAR ÖDEME ALACAK?
HER AYIN 5'İNDE HESAPTA
Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödeniyor. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılıyor.
Kısa çalışma ödeneği, iş yerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için aylık olarak veriliyor.
Kısa çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili bulunuyor.
İŞVEREN MAAŞI TAMAMLAYABİLİR
Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlara, en son eline geçen aylık prime esas kazancının günlük brüt tutarının yüzde 60'ı ödeniyor ve en yüksek ödenecek tutar aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini (4.414.5 lira) geçemiyor. Buna göre de çalışana damga vergisi düşüldükten sonra en düşük 1.752,40 lira ile en yüksek 4.380.99 lira arasında kısa çalışma ödeneği ödenecek.
Kısa çalışma ödeneğinden hangi sektörler yararlanabilir?
Kısa çalışma ödeneğine yaklaşık 70 bin şirket, 1 milyonu aşkın çalışanı için başvururken, şartlar esnetildi. Başta turizmdekiler olmak üzere mevsimlik çalışanlar da yararlanabilecek. Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde hem işçiyi hem işvereni korumak için yaşama geçirilen kısa çalışma ödeneği etkin şekilde kullanılmaya başlandı. Yaklaşık 70 bin firma, 1 milyon aşkın çalışanı için bu ödeneğe başvurdu. Başvuran firmaların büyük bölümünü imalat, turizm, perakende sektörü oluşturuyor. 'Sürekli' çalışma koşulunun esnetilmesiyle birlikte turizm sektörü olmak üzere mevsimlik çalışan işçiler de kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek. Salgına yönelik karantina döneminde, askıda da olsa 60 gün (hizmet akdi) iş sözleşmesinin bulunması yeterli kabul ediliyor.
YÜZDE 78'İ VERİLİYOR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin ortalama brüt ücretin yüzde 60'ı olduğunu belirterek, "Bu nedenle totalde ücretin yüzde 78'lerini ödemiş olacağız" dedi. Kısa çalışma ödeneğine başvuruda çalışan sayısında limit bulunmuyor. Sektör ayrımı yapılmazken, bütün firmalar başvurabiliyor.
Otel gibi konaklama hizmeti veren işletmeler de sezonluk çalışan işçileri için kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek. İşletmenin sezonluk çalıştırdığı işçiler için yazılı işbaşı çağrısı yaparak, salgın nedeniyle çalıştıramadığı için İŞKUR'a başvurması yeterli olacak. Kesintisiz çalışanlar için başvuruda bulunan işletmeler mevsimlik işçileri için de ek liste ile başvuruda bulunabilir.
ESNAF DA KAPSAMDA
Kısa çalışma ödeneğinden, şartları taşıyan esnaf da yararlanıyor, 1 çalışanı olan da başvurabiliyor. Salgın öncesi işsizlik parası alanlar, ödenekten arta kalan süreler için kısa çalışma ödeneğinden yararlanabiliyor. İşsizlik maaşı ödenen prim süresine göre belirleniyor. Örneğin; 600 gün prim süresi olana 6 ay işsizlik maaşı yatırılıyor. Kısa çalışma ödeneği de 3 ay süreyle veriliyor. Çalışan 6 ay değil de 3 ay işsizlik maaşı aldı ve işe girdiyse kalan süre için kısa çalışma ödeneği alabilecek.
MEVSİMLİK ÇALIŞAN DA ALABİLECEK
Kısa çalışma ödeneğine en çok başvuru imalat, turizm, perakende sektörlerinden geldi.
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