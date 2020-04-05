N95 MASKE NEDİR?

N95 maskeler sis, duman, toz, virüs ve bakteri gibi kirleticileri diğer maskelere göre daha yüksek oranda koruma sağlıyor. Pek çok iş güvenliği malzeme ve ekipmanı satılan yerlerde ve medikal malzeme satan bayilerden satın alınabiliyor. N95 ismine sahip pek çok maske filtrasyon özelliği yüksek olması ve solunumun kolay yapılması özelliğiyle tercih ediliyor.

FFP2 TİPİ MASKE NEDİR?

FFP2 koruma sınıfı solunum maskeleri, havada tehlikeli ve mutajenik parçacıkların bulunabileceği çalışma ortamları için oluşturuldu. Bu sınıftaki solunum maskeleri parçacıkların 0,6 μm'ye kadar en az %94'ünü tutmalıdır ve OEL ihlalinin maksimum on katı yoğunluğa çıktığı ortamlarda kullanılabilir. Aynı durum TRK değeri (teknik referans yoğunluğu) için de geçerlidir. FFP2 koruma sınıfı solunum maskeleri çoğunlukla demir ve maden endüstrilerinde kullanılır. Bu endüstrilerde çalışanlar sıklıkla aerosol, is ve dumana maruz kalır. Bu da, uzun süreçte akciğer kanseri gibi solunum sistemi hastalıklarına neden olabilir. Bunlara ek olarak çok büyük ikincil hastalık ve akciğer tüberkülozu riski taşırlar. karbon katmanlı uvex filtre sistemimiz, gereken solunum korumasını sağlamanın yanı sıra kullanıcıları hoş olmayan kokulardan da korur.