Benzin nedir özellikleri nelerdir?

Benzin petrolün damıtılması yoluyla elde edilen yakıtlardan bir tanesidir.

Benzin günümüz itibariyle dünyadaki en önemli enerjilerden bir tanesidir. Özellikle otomobiller için vazgeçilmez enerjilerden bir tanesi olarak gösterilmektedir. Petrol üreten ülkelerin neredeyse tamamında petrol ve türevleri ucuz olduğu için benzin tüketimi daha yaygındır. Fakat enerji yönünden dışa bağımlı olan ülkelerde özellikle benzine göre daha ucuz olan yakıtlar otomobillerde kullanılmaktadır. Bunlar Otogazlar ve Dizel gibi yakıtlardır.

Motorin Yapısı ve Özellikleri

Günümüzde üç farklı motorin kullanılmaktadır. Bunlar Nu.1-D numaralı motorin, Nu.2-D numaralı motorin ve Nu.3-D numaralı motorindir.

Nu.1-D, petrolün damıtılması ile elde edilen ve değişik hızlarda çalışan dizel motorlarında kullanılan dizel yakıtıdır.

Nu.2-D, petrolün damıtılması ve kraking ürünlerinden elde edilir. Nu.1-D'ye göre buharlaşması daha düşüktür ve daha düşük hızlı ağır hizmet ve endüstri motorlarında kullanılır.