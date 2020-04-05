Yakın süreçte akaryakıt fiyatlarında her gün yeni değişimler yaşanmaya devam ediyor. 6 Nisan benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu sorusu çok araştırılanlar arasında yer aldı. Akaryakıt fiyatlarında her gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle geçen hafta akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirimler yapılmıştı. Son alınan bilgilere göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruş zam yapıldı. Peki, 6 Nisan benzin, mazot ve LPG fiyatı ne kadar oldu? Ankara, İstanbul, İzmir akaryakıt litre fiyatı kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 5,06 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,26 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 4,99 liradan 5,19 liraya yükselecek.
MAZOT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Motorin fiyatları 1 Nisan gece yarısından itibaren İstanbul 5,37 liradan 5,29 liraya, Ankara'da 5,46 liradan 5,38 liraya, İzmir'de ise 5,48 liradan 5.40 liraya geriledi.
LPG FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz pompa fiyatlarına 95 kuruş indirim geldiği açıklandı. İndirimin ardından LPG Otogaz'ın litre fiyatı ortalama İstanbul'da 3.97 liradan, 3,02 liraya, Ankara ve İzmir'de ise 3,98 liradan 3,03 liraya geriledi.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Benzin nedir özellikleri nelerdir?
Benzin petrolün damıtılması yoluyla elde edilen yakıtlardan bir tanesidir.
Benzin günümüz itibariyle dünyadaki en önemli enerjilerden bir tanesidir. Özellikle otomobiller için vazgeçilmez enerjilerden bir tanesi olarak gösterilmektedir. Petrol üreten ülkelerin neredeyse tamamında petrol ve türevleri ucuz olduğu için benzin tüketimi daha yaygındır. Fakat enerji yönünden dışa bağımlı olan ülkelerde özellikle benzine göre daha ucuz olan yakıtlar otomobillerde kullanılmaktadır. Bunlar Otogazlar ve Dizel gibi yakıtlardır.
Motorin Yapısı ve Özellikleri
Günümüzde üç farklı motorin kullanılmaktadır. Bunlar Nu.1-D numaralı motorin, Nu.2-D numaralı motorin ve Nu.3-D numaralı motorindir.
Nu.1-D, petrolün damıtılması ile elde edilen ve değişik hızlarda çalışan dizel motorlarında kullanılan dizel yakıtıdır.
Nu.2-D, petrolün damıtılması ve kraking ürünlerinden elde edilir. Nu.1-D'ye göre buharlaşması daha düşüktür ve daha düşük hızlı ağır hizmet ve endüstri motorlarında kullanılır.
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