Hangi illere uçuşlar yasaklandı? Bilindiği gibi Koronavirüs salgını Türkiye ve dünyada çok sayıda ölüme neden oldu. COVID-19 salgınının Türkiye'de de görülmesi sağlık tedbirleri arttırılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehire seyahat yasağının getirildiğini duyurmuştu. Türk Hava Yollar da gerçekleştirdiği iç hat uçuşlarını 15 gün süreyle durdurduğunu belirtmişti.

Birçok vatandaş uçuşların hangi illerde yasaklandığını ve uçuşların ne zaman başlayacağını merakla arama motorlarından araştırmaya devam ediyor. Peki, Hangi illere uçuşlar yasaklandı 2020? Uçuşlar ne zaman başlayacak?