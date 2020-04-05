Hangi illere uçuşlar yasaklandı? Bilindiği gibi Koronavirüs salgını Türkiye ve dünyada çok sayıda ölüme neden oldu. COVID-19 salgınının Türkiye'de de görülmesi sağlık tedbirleri arttırılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehire seyahat yasağının getirildiğini duyurmuştu. Türk Hava Yollar da gerçekleştirdiği iç hat uçuşlarını 15 gün süreyle durdurduğunu belirtmişti.
Birçok vatandaş uçuşların hangi illerde yasaklandığını ve uçuşların ne zaman başlayacağını merakla arama motorlarından araştırmaya devam ediyor. Peki, Hangi illere uçuşlar yasaklandı 2020? Uçuşlar ne zaman başlayacak?
HANGİ İLLERE UÇUŞLAR YASAKLANDI?
Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehire araç giriş ve çıkışının yasaklanmasının ardından Türk Hava Yollar da gerçekleştirdiği iç hat uçuşlarını 15 gün süreyle durdurduğunu açıklandı.
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Koranavirüs salgını mücadele kapsamında 30 Büyükşehirden havayolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı İç hatlarda 14 Büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki İç hat seferlerimiz 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir." dedi.
HANGİ İLLERE UÇUŞLAR YASAKLANMIŞTIR?
İç hat seferleri Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van'a kısıtlı sayıda gerçekleşiyordu. Dolayısıyla bu illere uçuşlar iptal edildi.
THY'DE AÇIKLAMA
Türk Hava Yolları'nın yaptığı açıklamaya göre, tüm uçuşlar iptal edildi. Yalnızca 14 büyükşehire uçak seferleri devam edecek. THY'nin açıklaması şu şekilde: "İç hat seferlerimiz cumartesi 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır. Detaylı bilgi için Web sitemizi takip ediniz. Kargo seferlerimiz devam edecektir. Cumartesi 23.59 dan itibaren iç hat seferlerimiz İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanından yapılacaktır."
PEGASUS'TAN AÇIKLAMA
Pegasus Havayolları tarafından coronavirüs tedbirleri çerçevesinde getirilen sefer düzenlemelerine ilişkin verilen bilgilendirmede de şöyle denildi;
Tüm Yurt İçi Uçak Seferleri İptal ve Bilet İşlemleri Hakkında
Korona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile 28.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar tüm yurt içi seferlerimiz iptal edilmiştir.
Değerli Misafirimiz,
Korona virüsü (Kovid-19) için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacilik Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile 28.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar tüm yurt içi uçak seferleri iptal edilmiştir.
25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için bilet işlemleri aşağıdaki gibi düzenlenecektir.
Ücretsiz Açığa Alma işlemi:
Uçak Seferleri İptal durumu nedeniyle doğan ücretsiz açığa alma işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.
– Ücretsiz açığa alma ücretsizdir.
– Açık biletinizi 1 yıl süreyle dilediğiniz rotada kullanabilirsiniz.
– Açık biletinizi kullanmadığınız takdirde uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ÜCRETSİZ İADE hakkına sahip olursunuz.
Ücretsiz Değişiklik işlemi:
İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz değişiklik işleminizi sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.
– 26 mart 2020 ve öncesinde alınan biletlerde cezasiz ve ücret farkı ödemeden 27 Mart 2021 tarihine kadar dilediğiniz bir uçuşla degisiklik yapabilirsiniz.
– 26 mart 2020 tarihinden sonra alınacak biletlerde seferin iptal olması halinde değişiklik cezası ödemeden sadece varsa yeni biletle arasındaki ücret farkını ödeyerek değişiklik yapabilirsiniz.
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