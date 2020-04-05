12. Sınıf YKS 2020'de çıkacak konular neler? YKS – TYT – AYT - YDT konuları 2020 güncellendi!

YKS, AYT ve TYT konuları güncellendi! YKS 2020'de çıkacak konular neler? YKS 2020'de çıkacak konular güncellendi. MEB tarafından yapılan yeni açıklamada; TYT-AYT ve YDT Sınavlarında Derslere Göre Sorulacak Sorulara Ait Konu, Kazanım ve Açıklamalar"ın, 12. sınıf derslerine ait bölümü güncellendiği duyuruldu. İşte, 2020 YKS sınavında çıkacak konular listesi! YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır. Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.
YKS'DE ÇIKACAK KONULAR!
25-26 Temmuz'da düzenlenecek YKS'de 9, 10 ve 11. sınıf müfredatının yanı sıra 12. sınıfın birinci döneminden sorular sorulacak. 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.
12. SINIF FİZİK KONULARI
Çembersel Hareket
Düzgün Çembersel Hareket
Dönerek Öteleme Hareketi
Açısal Momentum Kütle
Çekim Kuvveti Kepler Kanunları
Basit Harmonik Hareket
Dalga Mekaniği
Dalgalarda Kırınım,
Girişim ve Doppler Olayı
Elektromanyetik Dalgalar
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
Radyoaktivite Modern Fizik
Özel Görelilik Kuantum Fiziğine Giriş
Fotoelektrik Olayı Compton
Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
Görüntüleme Teknolojileri Yarı İletken
Teknolojisi Süper İletkenler Nanoteknoloji
12. SINIF MATEMATİK KONULARI
Üslü ve Köklü İfadeler
Bilinçli Tüketici Aritmetiği
Üstel Fonksiyon Logaritma
Fonksiyonu Üstel,
Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
Gerçek Sayı Dizileri
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
Trigonometrik Denklemler
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI
Türk Edebiyatına Giriş
1- Edebiyat ile düşünce akımları / felsefe arasındaki ilişki
2. Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki
3. Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler
4. İlk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri
Kelimede Anlam Hikaye Şiir Roman Paragrafta Anlam Tiyatro Deneme Söylev (Nutuk)
12. SINIF KİMYA KONULARI
Kimya ve Elektrik İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler Elektrot Potansiyelleri Kimyasallardan Elektrik Üretimi Elektroliz Korozyon Karbon Kimyasına Giriş Anorganik ve Organik Bileşikler Basit Formül ve Molekül Formülü Doğada Karbon Lewis Formülleri Hibritleşme-Molekül Geometrileri
12. SINIF BİYOLOJİ KONULARI
Genden Proteine Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi Genetik Şifre ve Protein Sentezi Canlılarda Enerji Dönüşümleri Canlılık ve Enerji Fotosentez
12. SINIF GEOMETRİ KONULARI
Trigonometri Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri Trigonometrik Denklemler Dönüşümler Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler Analitik Geometri Çemberin Analitik İncelenmesi Geometri Temel Düzey Konuları Ölçme Çevre, Alan ve Hacim Ölçme Katı Cisimler Küre ve Silindir
12. SINIF COĞRAFYA KONULARI
Doğal Sistemler Ekstrem Doğa Olayları ve Etkileri
Gelecekte Doğal Sistemlerde Meydana Gelebilecek Değişimler ve Bu Değişimlerin Canlı Yaşamı Üzerindeki Etkileri
Beşeri Sistemler Bir Bölgedeki Baskın Ekonomik Faaliyet Türünün Sosyal ve Kültürel Hayata Olan Etkileri Şehirleşme,
Göç ve Sanayileşme Olgularının Birbirleriyle Olan İlişkisi ve Toplumsal Etkileri Nüfus,
Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerde Gelecekte Olabilecek Değişimler
Ülkemizdeki İşlevsel Bölgeler ve Özellikleri
Türkiye'deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Etkileri Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri
Ulaşım Sisteminin Gelişiminde Etkili Olan Faktörler Ulaşım Ağları İle Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerin İlişkisi
Türkiye'deki Ulaşım Sisteminin Gelişimi Dünya Ticaret Merkezleri ve Ağlarının Küresel Ekonomideki Yeri
Türkiye'deki Ticaret Merkezlerinin Ticarete Konu Olan Ürünlere ve Akış Yönlerine Etkileri Tarihî
Ticaret Yolları ve Türkiye'nin Konumu Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekânla İlişkisi
Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri Küresel Ortam:
Bölgeler ve Ülkeler Tarihsel Süreçte Kıtaların ve Okyanusların Konumsal Önemindeki Değişim
Ülkelerin Konumunun Bölgesel ve Küresel Etkileri
Tarihsel Süreçte Türkiye'nin Jeopolitik Konumu
Türkiye'nin İçinde Yer Aldığı Jeopolitik Bölgeler
Türk Kültür Bölgeleri İle Ülkemiz Arasındaki Tarihi ve Kültürel Bağlar
Teknolojik Gelişmelerin Bölgeler ve Ülkeler Arası Kültürel ve Ekonomik Etkileşimdeki Rolü
12. SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
Millî Mücadele
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI
İslam ve Bilim
Anadolu'da İslam
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
Güncel Dini Meseleler
Hint ve Çin Dinleri
12. SINIF İNGİLİZCE KONULARI
Music
Friendship
Human Rights
Coming Soon
Psychology
Favors
News Stories
Alternative Energy
Technology
Manners
12. SINIF DİL VE ANLATIM
Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri
Sanat Metinleri
Fabl
Masal
Hikaye (Öykü)
Roman
Tiyatro (Oyun)
Şiir
Konferans
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Sempozyum
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Münazara
YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?
YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.
Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.
1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)
3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.
1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.
Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.
YKS'YE KİMLER GİREBİLİR?
YKS sınavına girebilmek için aranan özellikler aşağıdaki gibidir;
– 2018-2019 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler
– Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar
– Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar
– Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar YKS'ye girebilirler.
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