Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.04.2020 15:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.04.2020 15:50
    ABONE OL

    Son dakika: 'den ödemeleri hakkında flaş açıklama!

    Son dakika haberleri... 'den ödemeleri hakkında flaş açıklama! Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında büyükşehirlere araç giriş çıkışı yasaklandı. PTT İŞKUR ödemeleriyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. PTT tarafından yapılan açıklamada "Corona virüs tedbirleri çerçevesinde bazı illerimize giriş çıkışların kısıtlandırılması sonucu veya herhangi bir nedenle resmi ikametinde bulunmayan müşterilerimizin sı, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerini kolaylıkla alabilmeleri için yeni önlemler alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

    PTT'den İŞKUR ödemeleri hakkında flaş açıklama!

    tarafından corona virüs salgınına ilişkin alınan önlemler kapsamında ödemelerine yönelik yeni önlemler hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Tüm İŞKUR ödemesi hak sahiplerini de kapsayan bu uygulama ile hak sahiplerinin kayıtlı cep telefonlarına şirketimizin internet sitesine yönlendirecek özel bir link, SMS ile gönderilecek. Hak sahibi vatandaşımız, bu internet sitesi linki üzerinden kişiye özel tek kullanımlık form dolduracak. Bu form ile hak sahibi ödeme bedellerinin sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebilecektir. Böylece müşterilerimiz ödemelerini kolaylıkla alabilecektir.

    2020 yılı Mart ayına ait sı ödemesi hak sahibi olup mevcut cep telefonu numarasına SMS gelmeyen müşterilerimizin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi "ALO 170" iletişim hattından sistem üzerindeki telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

    Koronavirüs tehdidine karşı, müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak, sosyal mesafe kuralını uygulamak amacıyla İŞKUR ödemelerini PTT dağıtıcılarımız aracılığıyla vatandaşlarımızın PTT iş yerlerimize gelmelerine gerek kalmadan evlerinde teslim ediyoruz. Desteğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz. Lütfen evinizde kalın."

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: PTT'den İŞKUR ödemeleri hakkında flaş açıklama!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri