12. SINIF KİMYA KONULARI

Kimya ve Elektrik İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler Elektrot Potansiyelleri Kimyasallardan Elektrik Üretimi Elektroliz Korozyon Karbon Kimyasına Giriş Anorganik ve Organik Bileşikler Basit Formül ve Molekül Formülü Doğada Karbon Lewis Formülleri Hibritleşme-Molekül Geometrileri

12. SINIF BİYOLOJİ KONULARI

Genden Proteine Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi Genetik Şifre ve Protein Sentezi Canlılarda Enerji Dönüşümleri Canlılık ve Enerji Fotosentez

12. SINIF GEOMETRİ KONULARI

Trigonometri Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri Trigonometrik Denklemler Dönüşümler Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler Analitik Geometri Çemberin Analitik İncelenmesi Geometri Temel Düzey Konuları Ölçme Çevre, Alan ve Hacim Ölçme Katı Cisimler Küre ve Silindir