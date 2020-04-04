Temassız ödemelerde işlem limiti yükseltildi





62 MİLYON İŞLEM

BKM verilerine göre son dönemdeki gündemle birlikte temassız işlem adedi Mart ayının ilk 22 gününde 62 milyon adede ulaştı. Bu rakam, bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 14'lük bir artış anlamına geliyor. Temassız ödemelerin hijyenik olduğunu her fırsatta belirttiklerini ifade eden BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, şunları söyledi: "Alışverişlerde kullanılan nakit paralara yüzlerce insanın eli değiyor. Paralar elden ele geçerek virüs ve bakterilerin yayılma riskini artırıyor. Oysa ki temassız kartınıza sadece siz dokunuyorsunuz, kasa görevlisine vermek zorunda kalmıyorsunuz."