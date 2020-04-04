Temassız ödemelerde işlem limiti yükseltildi

Kart kullanıcılarının hızlı ve kolay şekilde ödeme yapmasını sağlayan temassız ödemeler hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Olağanüstü günler yaşadığımız bu dönemde Dünya Sağlık Örgütü'nün elden ele geçen kağıt ve bozuk paralarla yayılabilecek virüs ve bakterilere karşı uyarıda bulunması, parayla temasın ardından ellerin yıkanmasını ve mümkünse temassız kart kullanılmasını önermesi, temassız kartlarla ve uyumlu akıllı telefonlarla yapılabilen temassız ödemelerin hızlı ve kolay olmasının yanı sıra, hijyenik olma avantajını da gözler önüne seriyor.
62 MİLYON İŞLEM
BKM verilerine göre son dönemdeki gündemle birlikte temassız işlem adedi Mart ayının ilk 22 gününde 62 milyon adede ulaştı. Bu rakam, bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 14'lük bir artış anlamına geliyor. Temassız ödemelerin hijyenik olduğunu her fırsatta belirttiklerini ifade eden BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, şunları söyledi: "Alışverişlerde kullanılan nakit paralara yüzlerce insanın eli değiyor. Paralar elden ele geçerek virüs ve bakterilerin yayılma riskini artırıyor. Oysa ki temassız kartınıza sadece siz dokunuyorsunuz, kasa görevlisine vermek zorunda kalmıyorsunuz."
18 MART'TA ARTTI
Tüm dünyada yaygınlaşan salgın neticesinde özellikle perakende sektörü ve kart kullanıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin 18 Mart'tan başlayarak 250 liraya yükseldiğini belirten Dr. Soner Canko, "Tüm dünyada yayılan salgın karşısında Türkiye'de alınan önlemlere ek olarak hızlı bir çözüm daha üretildi. Güvenli olmasının yanı sıra hijyenik bir ödeme deneyimi sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 250 liraya çıkartıldı" dedi.
KULLANICILAR KARTLI ÖDEMELERE YÖNELDİ
BKM verilerine göre; Mart ayının ilk 22 gününde, yerli kartlarla yapılan ödeme tutarı bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 1 artış gösterdi. Söz konusu dönemde nakit çekim tutarı ise yüzde 8 oranında geriledi. Yani kart kullanıcıları nakit ödemelerden ziyade kartlı ödemelere daha çok yöneldi.
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