2020 LGS'de çıkacak konular hangileri? LGS konuları ve müfredatı öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 2020 LGS Matematik, Türkçe, İngilizce, Fen Bilimleri konuları MEB tarafından duyuruldu. Müfredat bilgisine göre öğrenciler kendilerine çalışma programı hazırlayabilirler. 8. sınıf öğrenciler sınavda yalnızca ilk dönemden sorumlu olacaklar. İşte, merak edilen LGS konuları ve müfredatı!

LGS'DE ÇIKACAK KONULAR!

Öğrencilerin LGS'de sorumlu olacak 8. sınıf konuları

TÜRKÇE

Söz Varlığı

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.

T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.

T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir.

T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.