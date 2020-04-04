İşsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği, destek ödemeleri ne zaman başlayacak? İşsizlik maaşı eve mi gelecek? Zorlu salgın günlerinde vatandaşlara destek yağmaya devam ediyor. İşsiz olan, sosyal yardım alan vatandaşlara ödemeler yapılıyor. Bu süreçte 1000 TL sosyal yardım ödemesi verilirken, işsizlik maaşları da yatırılmaya devam ediyor. Peki, işsizlik maaşı ve sosyal destek ödemeleri eve mi gelecek? İşsizlik maaşı, destek ödemeleri, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte cevabı…

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DUYURDU!

Koronavirüs salgını nedeniyle PTT şubelerinin yoğun olması nedeniyle işsizlik ve 1000 lira destek ödemeleri konutlara teslim edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "İşsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemeleri, vatandaşlara PTT çalışanları tarafından 6 Nisan'dan itibaren konutlarında teslim edilecek" dedi.