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    • Ekonomi
    • 04.04.2020 Gazete
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    ’lere destek 10 katına çıktı

    Hükümet, Coronavirüs salgınının etkilerini azaltmak, işe ara veren ya da kapatan işletmeleri korumak amacıyla Hazine garantili kredi desteğinin ardından önemli bir adımı daha devreye aldı. aracılığıyla işletmelere yönelik destek 10 katına çıkarılarak 80 milyon liranın üzerinde siz kredi imkanı sağlandı.

    KOBİ’lere destek 10 katına çıktı
    Hükümet, Coronavirüs salgınının etkilerini azaltmak, işe ara veren ya da kapatan işletmeleri korumak amacıyla Hazine garantili kredi desteğinin ardından önemli bir adımı daha devreye aldı. aracılığıyla işletmelere yönelik destek 10 katına çıkarılarak 80 milyon liranın üzerinde siz kredi imkanı sağlandı. Faiz desteklerinden yararlananların 'sanayi şirketi olma şartı' kaldırıldı, geri ödemesiz faiz desteği miktarı yıllık 300 bin liradan 3 milyon liraya yükseltildi. Kullandırılacak kredilerde vade üst sınırı ise 48 aydan 60 aya çıkarıldı.

    HAZAL ATEŞ

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