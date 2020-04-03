Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından vatandaşlara "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" fırsatı sunuldu. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması hayata geçirdi. Hane halkı geliri 5.000 TL'nin altında olan vatandaşlara müşterisi olduğu kamu bankaları tarafından 5.000, 7.500, 10.000 lira aralığında kredi verilecek.Peki, 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi ödemesi nasıl olacak? İşte şartları

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.