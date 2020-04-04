Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatırılacak? Nisan ayının ilk günlerinden bu yana milyonlarca çalışan kısa çalışma ödeneği hakkında araştırmalar yapıyor. Çalışanlar detayları öğrenmek için arama motorlarında sorgulatmalar yapıyor. Ödenekle ilgili başvurular alınırken başvuru şartları ve diğer detaylar da merak ediliyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Corona virüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenler, buna ilişkin kanıtlarla birlikte 'Kısa Çalışma Talep Formu' ile 'Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini' bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine (www.iskur.gov.tr), elektronik posta göndermek suretiyle başvurabilecek.