10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz kredi verilecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından vatandaşlara "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" imkanı sunuldu. Hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için başlatılan bu krediyle ilgili detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlara müşterisi olduğu kamu bankaları tarafından 10 bin liraya kadar kredi verilecek. İşte başvuru bilgileri...

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.

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HALKBANK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SMS ile başvuru DESTEK TCKN ve HANEGELİRİ yazıp 5724'e SMS atabilirsiniz.