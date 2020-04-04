Altın fiyatları yükselecek mi sorusu on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, martta bütün finansal varlıklarda oldukça önemli bir oynaklığa sebep olurken, "güvenli liman" altının ons fiyatında da 252 dolarlık bir dalgalanma izlendi. Kovid-19 salgını sebebiyle tedarik zincirinde yaşanan kırılma ve salgının neredeyse bütün dünyaya hızla yayılmasının ardından artan belirsizlikler, görece riskli varlıklarda satış baskısı oluştururken, altın fiyatları da piyasadaki koşullara paralel önemli değişimler gösterdi.

Martın ilk haftasında artan belirsizliklerle altının ons fiyatı Aralık 2012'den itibaren en yüksek seviye olan 1.703 dolara yükselirken, ilerleyen günlerde ortaya çıkan likidite açığının oluşturduğu aşağı yönlü baskıyla 1.451 dolara kadar geriledi. Bu bölgeden gelen tepki alımlarıyla tekrar yükselişe geçen altının ons fiyatı, martı bir önceki ay kapanışının hemen altında, 1.589 dolardan tamamladı.