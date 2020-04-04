E-Devlet 1000 TL sosyal yardım sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kimler 1000 TL yardım alabilir? 1000 TL yardım başvuru formu var mı? Milyonlarca aile sosyal yardımlardan faydalanabilecek ve bütçeleri rahat bir nefes alacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri sürecinde bazı PTT iş yerlerinde yaşanan yoğunluğun, çalışanların ve müşterilerin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla yarından itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerinde ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı alındığı belirtildi. İşte, 1000 TL yardım hakkında merak edilenler...

1000 TL SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 milyon 111 bin haneye yapılacak olan bin TL'lik ödemenin oluşacak yoğunluk nedeniyle sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde yapılmayacağı, ödemenin 03.04.2020 Cuma saat 10:00'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde vatandaşların kendi ikametlerinde yapılacağı bildirildi.