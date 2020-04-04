Bakan Pakdemirli özel bir TV kanalının canlı yayında açıklamalarda bulundu.
İHRACATA DEVAM EDİYORUZ
Pakdemirli, "Makarna üreticilerimiz üretimde sıkıntı yaşamıyor, ihracata dahi devam ediyoruz. Çipura ve levrek, 3-4-5 Nisan'da kampanyaya katılan tüm marketlerde ve seçkin balıkçılarda uygun fiyata satılacak. Üretimimiz yüzde 100 devam edecek." dedi.
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