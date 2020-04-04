Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.04.2020 10:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.04.2020 10:23
    ABONE OL

    Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı: a devam ediliyor

    Son dakika haberine göre ve Orman Bakanı , "Makarna üreticilerimiz üretimde sıkıntı yaşamıyor, a dahi devam ediyoruz." dedi.

    Bakan açıkladı: Devam ediliyor

    Bakan Pakdemirli özel bir TV kanalının canlı yayında açıklamalarda bulundu.

    İHRACATA DEVAM EDİYORUZ
    Pakdemirli, "Makarna üreticilerimiz üretimde sıkıntı yaşamıyor, ihracata dahi devam ediyoruz. Çipura ve levrek, 3-4-5 Nisan'da kampanyaya katılan tüm marketlerde ve seçkin balıkçılarda uygun fiyata satılacak. Üretimimiz yüzde 100 devam edecek." dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı: İhracata devam ediliyor
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri