Bakan Pakdemirli özel bir TV kanalının canlı yayında açıklamalarda bulundu.

İHRACATA DEVAM EDİYORUZ

Pakdemirli, "Makarna üreticilerimiz üretimde sıkıntı yaşamıyor, ihracata dahi devam ediyoruz. Çipura ve levrek, 3-4-5 Nisan'da kampanyaya katılan tüm marketlerde ve seçkin balıkçılarda uygun fiyata satılacak. Üretimimiz yüzde 100 devam edecek." dedi.