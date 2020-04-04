Ekonomiye korona darbesine izin yok! Kısa çalışma ödeneği, vergi ertelemesi, kredi desteği...





Faaliyeti mücbir sebep gerektirdiği halde, kodu bu durum kapsamında olmayan esnafın, hak kaybına uğramamak için bağlı olduğu vergi dairesine ana faaliyet konusu olan sektörü bir dilekçe açıklayıp kendisini mücbir sebep hali kapsamına aldırması mümkün. Tüm bu mükellefler nisan, mayıs ve haziranda muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay sonra ödeyebilecek. Nisan, mayıs ve haziran aylarında verilmesi gereken muhtasar ve KDV beyannameleri 27 Temmuz'a ertelendi. İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükelleflerinin beyanname ve ödemeleri de yasağın sonuna kadar ertelendi.