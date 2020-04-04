Kafeler, düğün salonları, kahvehaneler, kuaför ve berberler ne zaman açılacak sorusu milyonların gündeminde yer alıyor. Ülkemizde koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbirler artırılıyor. Bilindiği üzere koronavirüsü salgınını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Peki, faaliyeti durdurulan mekanlar ne zaman açılacak? İşte detaylar...
KAPALI YERLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafeler, düğün salonları, kahvehane, kuaför ve berberlerin ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Bakanlık tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.
HANGİ MEKANLAR KAPALI?
Genelge ile 16 Mart saat 24.00 itibariyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu.
İşte kapalı olan mekanlar:
Tiyatro,
sinema salonları,
gösteri merkezi,
konser salonu,
nişan/düğün salonu,
Çalgılı/müzikli lokanta/kafe,
gazino,
birahane,
taverna,
kahvehane,
kıraathane,
Kafeterya,kır bahçesi,
nargile salonu,
nargile kafe,
internet salonu,
internet kafe,
her türlü oyun salonları,
Her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil),
çay bahçesi,
dernek lokalleri,
lunapark,
Yüzme havuzu,
hamam,
sauna,
kaplıca,
Masaj salonu,
SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.
MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?
*Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.
*Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak.
*Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.