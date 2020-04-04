Kafeler, düğün salonları, kahvehaneler, kuaför ve berberler ne zaman açılacak sorusu milyonların gündeminde yer alıyor. Ülkemizde koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbirler artırılıyor. Bilindiği üzere koronavirüsü salgınını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Peki, faaliyeti durdurulan mekanlar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

KAPALI YERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafeler, düğün salonları, kahvehane, kuaför ve berberlerin ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Bakanlık tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.