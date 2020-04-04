Dolar ve euro kurlarındaki güncel durumu merak eden on binlerce kişi konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Dün küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel yükselişle eğiliminde hareket eden dolar/TL, 6,71'i test etmesi sonrası düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 6,6153'ten tamamladı. Peki, 4 Nisan canlı dolar ve euro ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?