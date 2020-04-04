iPhone SE fiyatı ne kadar olacak? iPhone SE ne zaman satışa çıkacak? Apple'ın merakla beklenen yeni iPhone modeli için şaşırtıcı bilgiler sızdırıldı. 3 renk seçeneğinde satışa sunulması beklenen telefonun 4,7 inç büyüklüğünde olacağı belirtiliyor. Apple'ın resmi sitesinde ortaya çıkan yeni bir detaya göre 2020 yılında çıkacak olan uygun fiyatlı modelin ismi yine iPhone SE olacak.
iPHONE SE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Webrazzi'nin haberine göre; bugün ortaya çıkan sızıntı, tanıtılması beklenen yeni iPhone SE modelinin özellikleri ile ilgili oldu.
9to5Mac tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni iPhone SE modelinin beyaz, siyah ve kırmızı olmak üzere 3 renk seçeneği sunması bekleniyor. 64, 128 ve 256 GB dahili depolama seçeneklerine de sahip olacak olan yeni iPhone SE, gücünü ise Apple tarafından üretilen A13 işlemcisinden alacak.
Yeni iPhone modelinin ne zaman tanıtılacağı veya fiyatı ile ilgili herhangi bir bilginin bulunmadığını da ekleyelim. Normal şartlarda yeni iPhone SE modelinin şu an içinde Bulunduğumuz bahar aylarında tanıtılması bekleniyordu. Fakat tüm dünyayı etkileyen Corona virüs salgını Apple'ın üretim hattını da etkiledi. Bu nedenle yeni iPhone SE modelinin tanıtılması da ertelenmiş olabilir.
iPHONE SE FİYATI NE KADAR OLACAK?
Telefonun fiyatının ise daha önceden de belirtildiği üzere 399 dolar olması bekleniyor. Muhtemelen iPhone SE Türkiye fiyatı da 4000 ile 5000 TL arasında olacaktır.
iPHONE SE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
iPhone 8, günümüzde dahi pek çok telefona meydan okuyabilecek A11 Bionic işlemcisiyle donatılmıştı. Öte yandan yeni tanıtılacak iPhone SE ise iPhone 11 serisinde de yer alan A13 Bionic işlemcisiyle adeta amiral gemilerine kafa tutacak bir seviyede olacak. Ayrıca cihazda yer alacak 3 GB'lık RAM, iPhone 11'de yer alan 4 GB RAM'den yalnızca 1 GB daha az olacak.
Depolama kısmına geldiğimizde 9to5Mac, cihazda 64 GB temel depolama alanıyla birlikte 128 GB ve 256 GB seçeneklerinin de müşterilere sunulacağını belirtiyor. Öte yandan ne iPhone 7 ne de iPhone 8 modellerinde herhangi bir kulaklık girişi bulunmadığı için Apple'ın bu işi kafasında bitirdiğini ve bu cihazda da kulaklık girişi görmeyeceğimizi söyleyebiliriz.
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