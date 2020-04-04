iPhone SE fiyatı ne kadar olacak? iPhone SE ne zaman satışa çıkacak? Apple'ın merakla beklenen yeni iPhone modeli için şaşırtıcı bilgiler sızdırıldı. 3 renk seçeneğinde satışa sunulması beklenen telefonun 4,7 inç büyüklüğünde olacağı belirtiliyor. Apple'ın resmi sitesinde ortaya çıkan yeni bir detaya göre 2020 yılında çıkacak olan uygun fiyatlı modelin ismi yine iPhone SE olacak.

iPHONE SE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Webrazzi'nin haberine göre; bugün ortaya çıkan sızıntı, tanıtılması beklenen yeni iPhone SE modelinin özellikleri ile ilgili oldu.

9to5Mac tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni iPhone SE modelinin beyaz, siyah ve kırmızı olmak üzere 3 renk seçeneği sunması bekleniyor. 64, 128 ve 256 GB dahili depolama seçeneklerine de sahip olacak olan yeni iPhone SE, gücünü ise Apple tarafından üretilen A13 işlemcisinden alacak.