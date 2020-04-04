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    • Ekonomi
    • 04.04.2020 Gazete
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    Fırsatçıya izin verilmeyecek

    Sanayi ve , yeni tip Coronavirüs için destek verdikleri 14 projeye 18 milyon lira ayırdıklarını, gerekirse tüm araştırma bütçesini bu işe yönlendirebileceklerini söyledi.

    Fırsatçıya izin verilmeyecek
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip Coronavirüs için destek verdikleri 14 projeye 18 milyon lira ayırdıklarını, gerekirse tüm araştırma bütçesini bu işe yönlendirebileceklerini söyledi. 'de günlük 25 milyon maske üretebilecek kadar kumaş imalatı olduğunu söyleyen Varank, maskeye yönelik şikayetlerin fırsatçılardan kaynaklandığını ve vatandaşların sıkıntıya düşmemesi için en sert tedbirleri aldıklarını ifade etti.

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