



E-TİCARETE DOPİNG

Coronavırüs sonrası online sipariş ve e-ticarete olan ilgi de hızla arttı. Evlerinden çıkıp alışverişe gitmek istemeyen kullanıcılar, cep telefonu uygulamaları ile siparişlerini veriyor. Getir'in Kurucusu Nazım Salur, insanlar artık gündüz de evde daha fazla vakit geçirdiği için hafta içi gündüz saatlerindeki siparişlerde ciddi artış gözlemlediklerini söyledi. Sanal market operasyonları için bin 200, mağazaları için bin yeni istihdam sağlayan Migros da toplamda 10 günde 2 bin 200 kişiye iş başı yaptırdı. Migros,10 gün içerisinde bin kişiyi daha istihdam edeceğini duyurdu. e-ticaret şirketi Amazon da salgını nedeniyle çevrim içi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için ABD'de 100 bin yeni personel alacağını duyurdu. Hem evden hem de yerinden alışverişlerde temassız kart kullanımı arttı.