Coronavirüs salgınıyla dünya çapında yapılan 'Evde kal' çağrıları hızla artarken, birçok kişi iş, eğitim ve sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılamak için akıllı ekranların başında daha fazla zaman geçirmeye başladı.
ESNEK ÇALIŞMA ARTTI
Evden ve uzaktan çalışma sistemlerine olan ilgi arttı. Uzaktan çalışmayı mümkün kılan ve evde vakit geçirmek için en çok tercih edilen araçlar, günlük hayatta sıkça kullanılan akıllı ekranlar oldu. Akıllı ekranların kullanımı, Coronavirüs öncesi döneme göre önemli miktarda arttı. Uzaktan eğitim süreci boyunca sık kullanılan televizyonların yanı sıra kişilerin evde kalmaları nedeniyle göremedikleri sevdiklerinden haber almak için kullandıkları cep telefonları ve uzaktan çalışma için kullanılan bilgisayarlar da kişilerin bu dönemde yanında ayıramadığı teknoloji cihazları oldu.
TOPLANTILAR DEĞİŞTİ
Coronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına almasıyla büyük ölçekli şirketler başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş, çalışanlarını evden çalışmaya teşvik ediyor. Evden çalışırken, çalışanların işverenlerle ve kendi aralarındaki koordinasyonunda sorun yaşamamasını isteyen şirketler, video konferans programları kullanmayı tercih ediyor. Video konferans platformları, sosyal izolasyon tedbirlerinin yoğunlaştığı 14-21 Mart'ta uygulama dükkanlarından 62 milyon defa indirildi. İndirme sayıları, önceki haftaya göre yüzde 45 artarken, 2019 haftalık ortalamasının ise yüzde 90 üzerine çıktı.
UZAKTAN EĞİTİM
Salgından en çok etkilenen alanlardan biri de eğitim oldu. Salgınla birlikte okullar tatil edilirken; ülkeler, öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için uzaktan eğitim modellerini hayata geçirmeye başladı. Dünya çapında salgının yayıldığı ülkelerde 1.5 milyarın üzerinde öğrenci olduğu tahmin edilirken; Türkiye gibi birçok ülke de televizyon, telefon ve bilgisayarlar kanalıyla öğrencilere uzaktan eğitim verilmesine olanak tanıyor.
E-TİCARETE DOPİNG
Coronavırüs sonrası online sipariş ve e-ticarete olan ilgi de hızla arttı. Evlerinden çıkıp alışverişe gitmek istemeyen kullanıcılar, cep telefonu uygulamaları ile siparişlerini veriyor. Getir'in Kurucusu Nazım Salur, insanlar artık gündüz de evde daha fazla vakit geçirdiği için hafta içi gündüz saatlerindeki siparişlerde ciddi artış gözlemlediklerini söyledi. Sanal market operasyonları için bin 200, mağazaları için bin yeni istihdam sağlayan Migros da toplamda 10 günde 2 bin 200 kişiye iş başı yaptırdı. Migros,10 gün içerisinde bin kişiyi daha istihdam edeceğini duyurdu. e-ticaret şirketi Amazon da salgını nedeniyle çevrim içi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için ABD'de 100 bin yeni personel alacağını duyurdu. Hem evden hem de yerinden alışverişlerde temassız kart kullanımı arttı.
İNTERNETTEN SOSYALLEŞTİK
Evde kalırken sosyalleşmeden kopmak istemeyenlerin ilk tercihi sosyal medya mecraları oluyor. Haberler dolayısıyla da kullanımı artan sosyal medya mecralarındaki trafik Coronavirüs nedeniyle zirveye çıktı. Hindistan'da yapılan bir araştırma, kullanıcıların yüzde 75'inin Coronavirüs sebebiyle Facebook, Twitter ve WhatsApp'ta daha fazla vakit harcamaya başladığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, Hindistan'da sosyal medyada geçirilen süre günlük 4 saati aşarken, bu Coronavirüs öncesi döneme kıyasla yüzde 87'lik artışa denk geliyor.
KONSERLER EVE GELDİ
Coronavirüs salgını nedeniyle en çok iptallerin yaşandığı alanlardan biri olan kültür-sanat, kendini yeni sisteme adapte etmeye başladı. Konserler, müze ziyaretleri, tiyatro ve sinema gibi etkinlikler iptal olurken; sanatçılar hayranlarına ulaşmak için sosyal medyaya yöneldi. Sanatçılar, sosyal medya kanalları aracılığıyla konserler vermeye başladı. Müzeler sergilerini internet üzerinden görünüme açarken; tiyatrolar, oyun kayıtlarını online olarak izleyicilerine sunuyor.
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