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    • Ekonomi
    • 04.04.2020 Gazete
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    BAT aşı için kolları sıvadı

    British American Tobacco'nun (BAT) ABD merkezli biyo-teknoloji iştiraki Kentucky BioProcessing, COVID- 19 virüsü için aşı geliştirme çalışmalarına başladı. Şu anda devam eden klinik öncesi testlerin başarılı olması halinde, BAT Haziran itibarıyla haftada 1-3 milyon doz aşı üretilebileceğini açıkladı.

    BAT aşı için kolları sıvadı
    British American Tobacco'nun (BAT) ABD merkezli biyo-teknoloji iştiraki Kentucky BioProcessing, COVID- 19 virüsü için aşı geliştirme çalışmalarına başladı. Şu anda devam eden klinik öncesi testlerin başarılı olması halinde, BAT Haziran itibarıyla haftada 1-3 milyon doz aşı üretilebileceğini açıkladı. Tütün bitkisi kullanılarak geliştirilen aşının 6 haftada üretilmesi öngörülüyor. BAT Bilimsel Araştırma Direktörü Dr. David O'Reilly, "Aşı geliştirme zorlu bir iş ancak tütün bitkisi teknoloji platformumuz sayesinde önemli ilerleme kaydediyoruz" dedi.

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