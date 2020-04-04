BAT aşı için kolları sıvadı

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'nun (BAT) ABD merkezli biyo-teknoloji iştiraki Kentucky BioProcessing, COVID- 19 virüsü için aşı geliştirme çalışmalarına başladı. Şu anda devam eden klinik öncesi testlerin başarılı olması halinde, BAT Haziran itibarıyla haftada 1-3 milyon doz aşı üretilebileceğini açıkladı. Tütün bitkisi kullanılarak geliştirilen aşının 6 haftada üretilmesi öngörülüyor. BAT Bilimsel Araştırma Direktörü Dr. David O'Reilly, "Aşı geliştirme zorlu bir iş ancak tütün bitkisi teknoloji platformumuz sayesinde önemli ilerleme kaydediyoruz" dedi.