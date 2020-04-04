6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank başvuru şartları nelerdir?

6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisine dair detaylar başvuru yapmayı düşünenler tarafından sorgulatılıyor. Hane halkı geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 10 bin liraya kadar kredi verilecek. Kamu bankaları tarafından bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulaması başlatıldı. Vatandaşlar sadece müşterisi olduğu bir bankaya başvuru yapabilecek. İşte detaylar...
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.
ÖDEME NASIL OLACAK?
10.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
7.500 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
5.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.
NASIL ÖDENECEK?
"Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.
Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.
BAŞVURULAR, 1 NİSAN'DAN İTİBAREN KABUL EDİLMEYE BAŞLANDI
Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular, 1 Nisan'dan itibaren kabul edilmeye başlandı.
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.
ATM'DEN ÇEKİLEBİLECEK
Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
|
Kredi Tutarı (TL)
|
Toplam Vade
|
Ödemesiz Dönem
|
Taksit Tutarı (TL)
|
10.000
|
36 ay
|
6 ay
|
376
|
7.500
|
36 ay
|
6 ay
|
282
|
5.000
|
36 ay
|
6 ay
|
188
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.