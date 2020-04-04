6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank başvuru şartları nelerdir?

6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisine dair detaylar başvuru yapmayı düşünenler tarafından sorgulatılıyor. Hane halkı geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 10 bin liraya kadar kredi verilecek. Kamu bankaları tarafından bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulaması başlatıldı. Vatandaşlar sadece müşterisi olduğu bir bankaya başvuru yapabilecek. İşte detaylar...

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.