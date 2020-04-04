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    • Ekonomi
    • 04.04.2020 Gazete
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    7 bin 400 şirkete fiyat soruşturması

    , 7 bin 400 firmaya daha fahiş fiyat uyguladıkları iddiasıyla inceleme başlatıldığını ve şirketlerin savunmalarının istendiğini açıkladı.

    7 bin 400 şirkete fiyat soruşturması
    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 7 bin 400 firmaya daha fahiş fiyat uyguladıkları iddiasıyla inceleme başlatıldığını ve şirketlerin savunmalarının istendiğini açıkladı. Reklam Kurulu'nun bu firmalarla ilgili 14 Nisan'da toplanacağını belirten Pekcan, maskelerin kolay ulaşılacak noktalarda satışı için çalışma yaptıklarını söyledi.

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