7 bin 400 şirkete fiyat soruşturması

bin 400 firmaya dahafahiş fiyat uyguladıklarıiddiasıyla incelemebaşlatıldığını veşirketlerinsavunmalarınınistendiğiniaçıkladı. ReklamKurulu'nun bu firmalarla ilgili 14Nisan'da toplanacağını belirtenPekcan, maskelerin kolay ulaşılacaknoktalarda satışı için çalışmayaptıklarını söyledi.