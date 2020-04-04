7 bin 400 şirkete fiyat soruşturması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 7 bin 400 firmaya daha fahiş fiyat uyguladıkları iddiasıyla inceleme başlatıldığını ve şirketlerin savunmalarının istendiğini açıkladı. Reklam Kurulu'nun bu firmalarla ilgili 14 Nisan'da toplanacağını belirten Pekcan, maskelerin kolay ulaşılacak noktalarda satışı için çalışma yaptıklarını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.