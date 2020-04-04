1000 TL sosyal yardım parası e-Devlet sorgulama nasıl yapılır? 1000 TL yardım parası kimlere verilecek? 1000 TL sosyal yardım parası ödemeleri 1 Nisan'da yapılmaya başlandı. Yakın bir süreçte ödeme tarihlerine ilişkin bilgiler vatandaşlarla paylaşılmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 milyon 111 bin haneye yapılacak olan bin TL'lik ödemenin oluşacak yoğunluk nedeniyle sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde yapılmayacağı duyuruldu. Ödemenin 03.04.2020 Cuma saat 10:00'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde vatandaşların kendi ikametlerinde yapılacağı bildirildi.

1000 TL SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 milyon 111 bin haneye yapılacak olan bin TL'lik ödemenin oluşacak yoğunluk nedeniyle sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde yapılmayacağı, ödemenin 03.04.2020 Cuma saat 10:00'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde vatandaşların kendi ikametlerinde yapılacağı bildirildi.

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