Hafta sonu anlık altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler konu hakkında internet üzerinden araştırma yapıyor. Bu kapsamda çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. İstanbul'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 565,00 lira, Cumhuriyet altını 2.312,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 347,90 liradan işlem gördü. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, Perşembe ve Cuma günü kapanış fiyatları (TL) şöyle: