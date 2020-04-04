Hafta sonu anlık altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler konu hakkında internet üzerinden araştırma yapıyor. Bu kapsamda çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. İstanbul'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 565,00 lira, Cumhuriyet altını 2.312,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 347,90 liradan işlem gördü. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları
ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, Perşembe ve Cuma günü kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|344,50
|344,70
|347,70
|347,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.270,00
|2.291,00
|2.291,00
|2.312,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|314,00
|318,00
|317,00
|321,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.219,00
|2.239,00
|2.239,00
|2.259,00
|Yarım Ziynet
|1.109,00
|1.119,00
|1.120,00
|1.130,00
|Çeyrek Ziynet
|555,00
|560,00
|560,00
|565,00
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 347,90 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 565,00 lira, Cumhuriyet altını 2.312,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 347,90 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 348 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 346 bin 800 lira, en yüksek 348 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,75 artışla 348 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 155 milyon 193 bin 27,63 lira, işlem miktarı ise 448 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 157 milyon 191 bin 561,17 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe satıcılı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 309 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 azalışla 9.489 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 düşerek 5.408 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 6.536 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 değer kaybederek 4.173 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,6 azalarak 16.562 puan oldu.
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