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    • Ekonomi
    • 03.04.2020 22:43
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    • 03.04.2020 23:00
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    'den önlemi: 14 iç hat uçuşunu durdurdu

    önlemleri kapsamında 30 büyükşehire araç giriş ve çıkışının yasaklanmasının ardından ı da gerçekleştirdiği iç hat uçuşlarını 15 gün süreyle durdurduğunu açıkladı.

    THY'den koronavirüse karşı bir önlem daha

    önlemleri kapsamında 30 büyükşehire araç giriş ve çıkışının yasaklanmasının ardından da gerçekleştirdiği iç hat uçuşlarını 15 gün süreyle durdurduğunu açıklandı.

    Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Koranavirüs salgını mücadele kapsamında 30 Büyükşehirden havayolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı İç hatlarda 14 Büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki İç hat seferlerimiz 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir." dedi.

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