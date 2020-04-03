1000 TL sosyal yardım parası e-Devlet sorgulama işlemi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dün yardım parası ödemeleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Açıklamanın ardından gözler 1000 TL sosyal yardım ödemeleri nasıl yapılacak sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, 1000 TL sosyal yardım parası e-Devlet sorgulama nasıl yapılır? Yardım parası nasıl ve nereden alınır? İşte cevabı...

1000 TL SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 milyon 111 bin haneye yapılacak olan bin TL'lik ödemenin oluşacak yoğunluk nedeniyle sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde yapılmayacağı, ödemenin 03.04.2020 Cuma saat 10:00'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde vatandaşların kendi ikametlerinde yapılacağı bildirildi.

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