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    • 03.04.2020 11:35
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    Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan koronavirüse karşı aşı ve ilaç açıklaması!

    Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank "(Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç) Şu anda desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18 milyon lira, bu fonu araştırmacılarımıza sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Bakandan koronavirüse karşı aşı açıklaması!

    Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank "(Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç) Şu anda desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18 milyon lira, bu fonu araştırmacılarımıza sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Ayrıntılar geliyor...

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