Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan koronavirüse karşı aşı ve ilaç açıklaması!

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank "(Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç) Şu anda desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18 milyon lira, bu fonu araştırmacılarımıza sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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