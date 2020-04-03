PTT Şubeleri kapatıldı mı? PTT tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık" ifadeleri kullanıldı. Peki, PTT yarın açık mı? PTT hangi şubeleri kapatıldı? İşte çalışma saatleri... PTT, yani Posta ve Telgraf Teşkilatı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı genel müdürlük seviyesinde bir devlet kurumudur. Türkiye'nin posta örgütü olan PTT'yi internet ve akıllı telefonlar icat edilmeden önce mektuplarla, ankesörlü ve jetonlu telefonlarla, telgraflarla tanıyoruz. Teknolojideki gelişmelere paralel olarak bünyesinde büyük değişiklikler yaşanan PTT, 2013 yılında anonim şirket haline getirildi.