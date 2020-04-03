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    • Ekonomi
    • 03.04.2020 11:21
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    • 03.04.2020 11:21
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    Son dakika: ve OPEC dışı ülkeler 6 Nisan'da toplanıyor!

    Son dakika haberleri... Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ile OPEC dışı ülkelerin piyasalarını istikrara kavuşturmak için görüşeceği belirtildi. Toplantının 6 Nisan'da video konferans yoluyla yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Azerbaycan'ın da davet edildiği görüşmede yeni bir "iş birliği beyannamesi"nin istişare edileceği kaydedildi.

    OPEC'ten video konferanslı toplantı!

    Bakanlığı, İhraç Eden Ülkeler Örgütü () ile OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasındaki toplantının 6 Nisan'da video konferans yoluyla yapılacağını açıkladı.

    Azerbaycan Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, OPEC ile OPEC dışı ülkelerin petrol piyasalarını istikrara kavuşturmak için görüşeceği belirtildi.

    Toplantının 6 Nisan'da video konferans yoluyla yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Azerbaycan'ın da davet edildiği görüşmede yeni bir "iş birliği beyannamesi"nin istişare edileceği kaydedildi.

    Açıklamada, söz konusu toplantının, ABD Başkanı 'la yapılan görüşmelerin ardından 'ın yaptığı davet üzerine gerçekleştirileceği belirtildi.

    Suudi Arabistan, OPEC ve Rusya önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler arasında "adil bir anlaşma" sağlanması için dün acil toplantı çağrısında bulunmuştu.

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