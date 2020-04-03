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    • Ekonomi
    • 03.04.2020 11:02
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    • 03.04.2020 11:02
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    Son dakika: 'dan yeni virüs önlemi!

    Son dakika haberleri... , ’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında lara operasyonel kolaylık sağlayacak kararlar aldı. Virüsle mücadele sürecinde personel sayısının azaltılması nedeniyle bankaların hazırlaması gereken raporların süresi, 60 gün uzatıldı.

    BDDK'dan yeni virüs önlemi!
    cılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararına göre salgına karşı alınan önlemler çerçevesinde operasyonel süreçlerde görevlendirilen personel sayısının sınırlandırılması nedeniyle bankalar, banka dışı mali kuruluşlar (finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri), bağımsız denetim kuruluşları, derecelendirme kuruluşları ve varlık yönetim şirketlerinin 2019 yıl sonu ve 2020 ilk çeyreğe ilişkin finansal raporlamalar, bağımsız denetim raporları, faaliyet raporları i belirlenmiş süreler 60'ar gün uzatıldı.

    31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olmak üzere ilgili yönetmeliklerde düzenlenmiş muhtelif bildirimler için belirlenmiş olan sürelere de 60 gün ilave edildi.

    Bankaların kredi tahsislerinde meydana gelebilecek olan aksaklıkların giderilebilmesini teminen, 100 milyon lira ve üzeri kredisi bulunan müşterilerinden mevzuat gereği talep edilen ilave belgelerin temininde kolaylık sağlandı.

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