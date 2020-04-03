"GÜÇLENMESİ İÇİN 1.605 DOLARIN ÜZERİNDE KALICI OLMALI"

Dünya çapında corona virüs vakalarında ciddi artışlar ve ciddi dalgalanmalar olabileceği tahminlerinin de dahil olmak üzere birçok faktörün altın açısından hala destekleyici olduğunu belirten Erkan, "Merkez Bankalarının harekete geçeceği beklentisi de altın yatırımcısı tarafından değerlendirilmektedir. Altında, 1.605 dolar altı hareketlerde 1.579 dolar desteği ön plana çıkarken, trend çizgisi ise 1.593 dolar seviyesinden geçmektedir. 1.605 üzerinde direnç 1.637 dolar seviyesidir. Altının konumunu güçlendirmesi için 1.605 dolar üzerine tekrar kalıcı olması gerekecektir." dedi.

KÜRESEL PİYASALAR TOPARLANMAYA ÇALIŞIYOR

Küresel piyasalar, arz ve talep endişeleriyle dün sert düşen petrol fiyatlarının neden olduğu şoktan çıkmaya çalışırken, ekonomi yönetimlerinin destek mesajları takip ediliyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve karşılıklı açıklamalar, Rusya ile Suudi Arabistan arasında "petrol savaşı" olarak nitelendirilebilecek gelişmelerin gündeme gelebileceği beklentilerini artırırken, petrol fiyatlarının da tarihinin en hızlı düşüşlerden birini kaydetmesine neden oldu.

Dün yaklaşık yüzde 30 değer kaybıyla 31,1 doları görmesinin ardından, panik fiyatlamasının durması ve gelen tepki alımlarıyla toparlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün 37 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Pay piyasaları da dün petrol fiyatlarının neden olduğu şok ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında Avrupa ve ABD'de yayılmasının negatif etkisiyle enerji hisseleri öncülüğünde hızlı bir şekilde düşüşe geçti.