Pompada fark açıldı

Benzin ve motorin arasındaki fiyat farkı açılıyor. Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 14 kuruşluk yeni indirim geldi. Bu indirimle birlikte benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı 33 kuruşa yükseldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre; indirimle birlikte Ankara'da ortalama 5.20 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5.06 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 5.13 liradan 4.99 liraya, İzmir'de 5.20 liradan 5.06 liraya geriledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.