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    • Ekonomi
    • 03.04.2020 Gazete
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    Pompada fark açıldı | : 4.99 TL Motorin: 5.32 TL

    ve motorin arasındaki fiyat farkı açılıyor. Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 14 kuruşluk yeni indirim geldi. Bu indirimle birlikte benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı 33 kuruşa yükseldi.

    Pompada fark açıldı
    Benzin ve motorin arasındaki fiyat farkı açılıyor. e bugünden itibaren geçerli olmak üzere 14 kuruşluk yeni indirim geldi. Bu indirimle birlikte benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı 33 kuruşa yükseldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre; indirimle birlikte Ankara'da ortalama 5.20 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5.06 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 5.13 liradan 4.99 liraya, 'de 5.20 liradan 5.06 liraya geriledi.

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    Haberler Ekonomi Pompada fark açıldı | Benzin: 4.99 TL Motorin: 5.32 TL
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