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    • Ekonomi
    • 03.04.2020 Gazete
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    Faturalara yıllık ayar

    Elektrik ve gaz faturalarına virüs ayarı geliyor. Aylık okuma yerine son 2 yıllık ortalama tüketime bakılacak. Önlemler kalkınca gerçek tüketim ölçülecek.

    Faturalara yıllık ayar
    Coronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere bir yenisi daha ekleniyor. Elektrik ve doğalgazda fatura okumada Batı ülkelerinde olduğu gibi yeni bir sisteme geçilecek. Buna göre; dağıtım şirketi personelinin aylık düzenli fatura okuması yerine son 2 yıllık ortalama tüketim değerleri alınacak. Örneğin, abonenin Nisan ayı gaz ve elektrik tüketimi için 2 yıllık dönemdeki Nisan tüketimlerine bakılacak. Bu veriler çerçevesinde fatura oluşturulacak. Salgın önlemlerinin kaldırılmasının ardından gerçek tüketimler ölçülecek. Abonenin gerçek tüketimi faturalanan tutarın altındaysa iade işlemi, tersi durumda ek ödeme olacak. Sektör temsilcileri, uygulamanın başlaması için EPDK'nın bu konudaki kararını beklediklerini belirtti.

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