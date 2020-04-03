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    • Ekonomi
    • 03.04.2020 Gazete
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    İhracata virüs freni

    Mart'ta ihracat, Coronavirüs salgınının etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.81 gerileyerek 13 milyar 426 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 3.13 artışla 18 milyar 821 milyon dolara yükseldi.

    İhracata virüs freni
    Mart'ta ihracat, Coronavirüs salgınının etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.81 gerileyerek 13 milyar 426 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 3.13 artışla 18 milyar 821 milyon dolara yükseldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pandemi etkisiyle gerçekleşen bu sürecin etkilerini en aza indirmek ve telafi etmek için her türlü tedbiri alıyoruz ve temassız ticaret uygulamasıyla 'üretime ve ihracata devam' diyoruz" ifadesini kullandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de "2020 ve sonrası için hedeflerimizin arkasındayız. Yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

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