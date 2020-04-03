İhracata virüs freni

ihracat, Coronavirüs salgınının etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.81 gerileyerekolurken, ithalat yüzde 3.13 artışlayükseldi."Pandemi etkisiyle gerçekleşen bu sürecin etkilerini en aza indirmek ve telafi etmek için her türlü tedbiri alıyoruz ve temassız ticaret uygulamasıyla 'üretime ve ihracata devam' diyoruz" ifadesini kullandı.de "2020 ve sonrası için hedeflerimizin arkasındayız. Yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.