Çalışan annelere 9.299 TL ödeme… Kadınların istihdamı ve çalışan annelerin zorluk yaşamaması için, SGK tarafından her yıl annelere belirli destek kalemlerinde ödeme yapılıyor. Bu ödemeler 'çocuk parası', 'doğum (rapor) yardımı', 'süt ve emzirme parası', 'yarım gün çalışma desteği' ve 'kreş yardımı' olarak biliniyor. Bütün bu destekleri almaya hak kazanan anneler en az 9299 TL ödeme alabilecek. Bu miktar maaş arttıkça yükselecek. Peki, çocuk parası, süt parası ve doğum yardımı nasıl alınır? İşte yanıtı!
Devlet, nüfusun yaşlanma hızının artması üzerine aileleri çocuk yapmaya teşvik etmek için annelere 'çocuk parası', 'doğum (rapor) yardımı', 'süt ve emzirme parası', 'yarım gün çalışma desteği' ve 'kreş yardımı' adı altında katkıda bulunuyor. Bu ödemeler ise her yıl artıyor.
Bu desteklerden birisi olan çocuk parası, doğum yapan tüm annelere veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. İkiz, üçüz gibi çoklu doğumlarda da çocuk başına 150 lira veriliyor.
Doğum (rapor) parası, maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. En düşük tutar 1 Ocak itibarıyla 7 bin 325 liraya yükseldi. Brüt maaşı 7 bin lira olan bir anne ise 17 bin 422 lira alacak. Para, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığını, doğum izniniz biter bitmez 'turkiye.gov.tr'den kontrol edin.
DOĞUM YARDIMI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Doğum yardımı alıp alamayacağınızı sorgulama işlemlerini için e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. e-Devlet'e girişinizi yaptıktan sonra arama kısmına "Doğum Parası" yazarak arama yapmalısınız. Daha sonra arama sonuçlarında çıkan "Doğum parası sorgulama" seçeneğine tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Doğum parası sorgulamanın bir diğer yöntemi de ilgili Bakanlıkların '183' ve '144' numaralı çağrı merkezlerini aramaktır. Bu hatlardan doğum parası sorgulamanızı yapabilir ve gerekli bilgileri alabilirsiniz.
Doğum yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahipleri tarafından PTT şubelerinden temin edilmektedir.
SÜT PARASI DA VERİLİYOR
SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. 1 Ocak itibarıyla 202 liraya çıktı. Bağkur'lu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği her doğumda bir kere veriliyor.
Süt parası başvurusu yapmak için gerekli görülen şartlar şu şekilde sıralanır:
• Süt parası ödemeleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm kadınlara verilebilir.
• Kişilerin sigortalı olarak çalışması ya da eşlerinin sigortalı olması yeterlidir.
• Süt parası ödemesi, 4C yani emekli sandığına bağlı sigortalılar adına gerçekleştirilmez.
• Sigortalıların süt parasından faydalanabilmeleri için çocukların 2015 tarihinden sonra dünyaya gelmesi gerekir.
• 5 yaşını tamamlamayan çocuklar için süt parası ödeneği hazırlanır.
• Emzirme ödeneğinden faydalanabilmek için doğumun gerçekleşmesi ve doğan çocukların hayatta olması şarttır.
• Emzirme ödeneği başvurusundan önce, çocukların kimlik belgesinin çıkarılması gerekir.
• Süt parası ödemeleri, sadece annelere yapılmaktadır. Babaların süt ödeneğini çekmesine izin verilmez.
• SSK'lı olarak çalışan kadınların eşleri için de süt parası ödeneği çıkarılmaz.
YARIM GÜN İZNİ NEDİR?
SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30'ar gün ekleniyor.
Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını da devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, işveren 1.162 lira, devlet 1.472 lira ödüyor. Yarım çalışma ödeneği, Damga Vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değil.
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