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    • 03.04.2020 18:40
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    Son dakika: 'den flaş koronavirüs kararı! ve ler kaldırıldı!

    Son dakika herleri... Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin ve gümrük lerinin kaldırıldığını açıkladı. Leyen, ithal solunum cihazı, test kiti, maske ve eldiven gibi koruyucu ekipmanlara uygulanan ve gümrük vergilerinin gelecek 4 ay için kaldırıldığını, ihtiyaç olması halinde bu sürenin daha da uzatılabileceğini vurguladı.

    AB'den flaş karar! KDV ve vergiler kaldırıldı!

    Von der Leyen, Twitter hesından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 krizi nedeniyle özellikle hastanelerin çeşitli ekipmanlara ihtiyacı olduğunu anımsattı.

    Kovid-19 ile mücadelede kullanılan tıbbı malzemelerin fiyatlarını daha makul hale getirmeyi amaçladıklarına dikkati çeken Von der leyen, "İthal tıbbi cihaz ve ekipmanlardaki bazı lerin bir süre için kaldırılmasına karar verdik." ifadesini kullandı.

    Von der Leyen, ithal solunum cihazı, test kiti, maske ve eldiven gibi koruyucu ekipmanlara uygulanan ve gümrük vergilerinin gelecek 4 ay için kaldırıldığını, ihtiyaç olması halinde bu sürenin daha da uzatılabileceğini vurguladı.

    AB üyesi 27 ülke ve , tıbbi cihazlara uygulanan çeşitli vergilerin bir süre askıya alınmasını talep etmişti. Alınan karar geriye dönük olarak 30 Ocak'tan itibaren geçerli sayılacak.

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