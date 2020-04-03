Emekli ve memur maaş zammı için 3 aylık enflasyon farkı

Memur ve emekli maaş zammı ne kadar oldu? Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Martta tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,86, aylık yüzde 0,57 arttı. Yurt içi üretici fiyatları mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.87 arttı ve böylece yurt içi üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 8.50 oldu.