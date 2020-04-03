Emekli ve memur maaş zammı için 3 aylık enflasyon farkı

Memur ve emekli maaş zammı ne kadar oldu? Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Martta tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,86, aylık yüzde 0,57 arttı. Yurt içi üretici fiyatları mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.87 arttı ve böylece yurt içi üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 8.50 oldu.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE YÜZDE 4 ZAM ALINMIŞTI
2020 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 zam, ikinci altı ayında yüzde 4 zam alacak. Bu orana enflasyon farklı eklenirse maaşlar ne olacak?
OCAK AYI TÜFE
Ocak 2020 TÜFE yüzde 1,35 idi.
ŞUBAT AYINDA TÜFE
Şubat 2020 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 12,37, aylık, yüzde 0,35 idi.
MART AYINDA TÜFE
Mart 2020 "Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,86, aylık %0,57 arttı" oldu.