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    • 04.05.2020 14:02
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    Emekli ve memur maaş mı için 3 aylık farkı

    rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekliler arama motorlarına yöneldi. 3 aylık enflasyon farkı kaç oldu, maaş ları belli oldu mu? Mart 2020 enflasyon rakamları tarafından açıklandı.

    Emekli ve memur maaş zammı için 3 aylık enflasyon farkı

    Memur ve emekli maaş zammı ne kadar oldu? Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Martta tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,86, aylık yüzde 0,57 arttı. Yurt içi üretici fiyatları mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.87 arttı ve böylece yurt içi üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 8.50 oldu.

    TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE YÜZDE 4 ZAM ALINMIŞTI

    2020 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 zam, ikinci altı ayında yüzde 4 zam alacak. Bu orana enflasyon farklı eklenirse maaşlar ne olacak?

    OCAK AYI TÜFE

    Ocak 2020 TÜFE yüzde 1,35 idi.

    ŞUBAT AYINDA TÜFE

    Şubat 2020 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 12,37, aylık, yüzde 0,35 idi.

    MART AYINDA TÜFE

    Mart 2020 "Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,86, aylık %0,57 arttı" oldu.
    Haberler Ekonomi Emekli ve memur maaş zammı için 3 aylık enflasyon farkı
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