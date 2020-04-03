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    • Ekonomi
    • 03.04.2020 17:55
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    • 03.04.2020 17:58
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    Emekli ve memur maaş mı için 3 aylık farkı son durum! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar oldu?

    rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekliler arama motorlarına yöneldi. 3 aylık enflasyon farkı kaç oldu, maaş ları belli oldu mu? Mart 2020 enflasyon rakamları tarafından açıklandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memurlar ile emekliler , 2020 yılı toplam enflasyonunun ne olduğunu, yılın ilk 3 ayında 'nin ne kadar olduğunu ve maaş zamlarının ne durumda olduğunu araştırmaya başladı. Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak. Bu zam oranına enflasyon farkı olursa ekleme yapılacak. İşte enflasyon farkında son durum takvim.com.tr'de

    Emekli ve memur maaş zammı için 3 aylık enflasyon farkı

    Memur ve emekli maaş zammı ne kadar oldu? Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Martta tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,86, aylık yüzde 0,57 arttı. Yurt içi üretici fiyatları mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.87 arttı ve böylece yurt içi üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 8.50 oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş zammı araştırılmaya başlandı. Enflasyonu hesaplamak resmi istatistik kurumları açısından oldukça zor olmakla birlikte, temsili bazı mallardan bir sepet oluşturularak hesaplama gerçekleştirilir.

    TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE YÜZDE 4 ZAM ALINMIŞTI

    2020 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 zam, ikinci altı ayında yüzde 4 zam alacak. Bu orana enflasyon farklı eklenirse maaşlar ne olacak?

    OCAK AYI TÜFE

    Ocak 2020 TÜFE yüzde 1,35 idi.

    ŞUBAT AYINDA TÜFE

    Şubat 2020 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 12,37, aylık, yüzde 0,35 idi.

    MART AYINDA TÜFE

    Mart 2020 "Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,86, aylık %0,57 arttı" oldu.

    3 AYLIK ENFLASYON TOPLAMI NE OLDU?

    3 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) toplamda 2,27 oldu.

    Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının TÜFE 'sinin açıklanması sonrası toplam TÜFE yüzde 4 'ü aşması durumunda memur maaşına zam olacak.

    MEMUR ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIR?

    Memurların enflasyon farkına dair 6 ayda bir maaşlarına yapılan zam oranının hesaplanmasında kafa karışıklığına istinaden "memur enflasyon farkı zammı oranı nasıl hesaplanır" şeklinde sorulara cevap verebilmek için hesaplamanın nasıl yapıldığını açıklamak istedik. Aşağıda Ekim 2019 itibarıyla yapılan hesaplamayı görebilir ve sonraki dönemlerde de aynı hesaplamayı yapabilirsiniz.

    Enflasyon oranları Tüketici Fiyat Endeksleri (TÜFE) her ayın başında TÜİK tarafından açıklanmaktadır. Açıklanan bültenin en altında "Tablo-3: Tüketici Fiyat Endeksi ve değişim oranı (%) (2003=100)" şeklinde excel formatında tablo paylaşılmaktadır.

    ENFLASYON NASIL HESAPLANIR?

    Enflasyonu hesaplamak resmi istatistik kurumları açısından oldukça zor olmakla birlikte, temsili bazı mallardan bir sepet oluşturularak hesaplama gerçekleştirilir. Sonra da bu sepet değerinin zaman içerisindeki değişimleri gözlemlenir. Oluşturulan bu endeksin genel olarak iki hesaplanma yöntemi bulunuyor;

    – Tüketici Fiyat Endeski (TÜFE – CPI): Tüketim malları veya hizmetlerinin (benzin, gıda, giyim, otomobil gibi) hesaplanmasında kullanılır. Tüketicinin perspektifinden değişimi gösterir.
    – Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE – PPI): Yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlerden oluşturulan endeksteki değişimleri gösterir. Bu da üreticinin perspektifine göre yorumlanmaktadır.

    Yukarıdaki iki kategori için de, mevsimsel (geçici) etkilerin bulunmadığı ve Çekirdek (Core) olarak adlandırılan hesaplama yöntemleri bulunmaktadır.

    Bu göstergeler büyük çaptaki anketler olarak düşünülebilir. Her ay, resmi istatistik kurumları, perakende satışçılar, hizmet sağlayıcıları, benzin istasyonları ve muayenehane gibi birçok yeri fiyat değişiminin saptanması için inceler.

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    Haberler Ekonomi Emekli ve memur maaş zammı için 3 aylık enflasyon farkı son durum! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar oldu?
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