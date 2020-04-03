BIST 100 endeksi güne pozitif başladı | 3 Nisan 2020 BIST 100 endeksi açılış

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,12 artışla 89.614,06 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 103,18 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 89.614,06 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,27 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 2,12 ile spor oldu.

Dün gün içinde 88.000-90.000 bandında dalgalı bir seyir ileyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,48 değer kazancıyla 89.510,88 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istidam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgını ve petrol arzı konusundaki haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

ABD'de son iki haftada 10 milyona ulaşan işsizlik maaşı başvuruları sonrası bugünkü istihdam raporunun öneminin arttığına değinen analistler, dünkü yüzde 20 yükselişinin ardından bugün yüzde 4 azalışla işlem gören petrol fiyatlarının seyrinin de enerji devi hisse ve fonlar üzerinden piyasalar üzerinde etkili olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 puanın destek, 92.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.