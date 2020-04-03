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    • Ekonomi
    • 03.04.2020 10:14
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    • 03.04.2020 10:14
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    Son dakika: 'dan flaş hamle! Havacılık Teknolojileri AŞ'nin yüzde 40'ını satın aldı!

    Son dakika haberleri... 'ın 'nda () yer alan açıklamasına göre, şirket ve İleri Teknolojiler Sanayi Ticaret AŞ'nin sahibi olduğu Havacılık Teknolojileri AŞ'nin yüzde 40'ını peşin 40 bin lira ödeyerek satın aldı.

    ASELSAN'dan flaş hamle! KAP'a bildirildi!

    , Havacılık Teknolojileri AŞ'nin yüzde 40'ını satın aldı.

    ASELSAN'ın 'nda () yer alan açıklamasına göre, şirket ve İleri Teknolojiler Sanayi Ticaret AŞ'nin sahibi olduğu DASAL Havacılık Teknolojileri AŞ'nin yüzde 40'ını peşin 40 bin lira ödeyerek satın aldı.

    Havacılık teknolojilerinde faaliyet gösteren ve 100 bin lira sermeyeli şirketin hisse devir işlemi bugün itibarıyla gerçekleşti.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: ASELSAN'dan flaş hamle! DASAL Havacılık Teknolojileri AŞ'nin yüzde 40'ını satın aldı!
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