Son dakika: Tüm çalışanları ilgilendiriyor! İşte koronavirüs sürecinde çalışanların hakları!

1.İşveren, çalışanların tamamını ya da bir kısmını ücretsiz izne çıkartabilir mi?

İşveren tek taraflı olarak ücretsiz izin veremez. Çalışan da tek taraflı ücretsiz izin isteyemez. İşveren ile işçi anlaşırsa, belirli süreliğine ücretsiz izin uygulamasına gidilebilir.

Bu durumda işveren ücret ödemez, çalışanın da sigorta primleri yatmaz. İşveren, bazı çalışanları çalıştırıp, bazılarını ücretsiz izne de ayıramaz.