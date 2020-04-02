Mart ayında ödeyenler ne yapacak? Bakan duyurdu! An itibariyle o paralar geri ödeniyor!

AN İTİBARIYLA İADELER BAŞLAMIŞTIR



Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda ayrıca, "Değerli öğrenci arkadaşlarım, Mart ayı yurt ücretini ödeyen öğrencilerimizin yurt ücretleri an itibarıyla iade edilmeye başlanmıştır. Yurtlarımız ve bütün imkânlarımızla yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KREDİ VE BURSLAR KESİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK yurt ücretleri ilişkin bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden, Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade ediyor, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de ücret almıyoruz. "ifadelerini kullandı.

Cumhurbşkanı Erdoğan, açıklamasında "Öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapmıyoruz. Yine öğrencilerimizin kredi geri ödemeleri, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenebilecek" dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yurt ücretleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Kasapoğlu, "380 bin öğrenciye yurt ücretleri iade ediliyor. Nisan, Mayıs ve Haziran'da da ücret alınmayacak" dedi.