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    • 02.04.2020 23:51
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    Son dakika: , 'na 20 Milyon TL bağışta bulundu

    Son dakika haberine göre, , 'na 20 Milyon TL katkıda bulunduğunu duyurdu. Bu rakamla toplam bağış miktarı 866 milyon 606 bin 155 liraya ulaştı.

    Turkcell 20 Milyon TL bağışta bulundu

    , Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan 'na 20 milyon TL katkıda bulunduğunu duyurdu.


    Turkcell'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Turkcell Türkiye'siz, Türkiye de Turkcell'siz olmaz. Bugün yine "Bizsiz Olmaz" diyoruz. Cumhurbaşkanımız himayesinde #BizBizeYeterizTürkiyem sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon TL katkıda bulunuyoruz. Turkcell olarak bu süreçte bayilerimizi, yüklenicilerimizi, çözüm ortaklarımızı ayakta tutmayı ve istihdama katkı sağlamayı da bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu zor günleri el birliği ile aşacağımıza inancımız tam. Türkiye'nin Turkcell'i olarak, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemizin ve halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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