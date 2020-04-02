1000 TL sosyal yardım ödemeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bugün ödemelerle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamanın ardından gözler 1000 TL sosyal yardım ödemeleri nasıl yapılacak sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, bin lira yardım ödemesi nereden alınacak? İşte detaylar...

1000 TL SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 milyon 111 bin haneye yapılacak olan bin TL'lik ödemenin oluşacak yoğunluk nedeniyle sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde yapılmayacağı, ödemenin 03.04.2020 Cuma saat 10:00'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde vatandaşların kendi ikametlerinde yapılacağı bildirildi.