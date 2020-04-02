PTT Bank, 81 ilde ve ilçelerde olmak üzere şubeleri sayesinde hem banka işlemlerini hem de bankamatik işlemleri gerçekleştirmek için yeni bir sistem ile hizmet veriyor. PTT kart almak için şubelere gidilmesi ya da online PTT üzerinden kart başvurusu yapılması gerekir. PTT şubeleri üzerinden Posta Çeki Hesabı açılışı yapıldıktan sonra, PTT karta anında sahip olunmaktadır. PTT kart teslim alındıktan sonra, en yakın PTT şubesine giderek, kart aktivasyon işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.
PTT KART NEDİR?
PTT Bank, 81 ilde ve ilçelerde olmak üzere şubeleri sayesinde hem banka işlemlerini hem de bankamatik işlemleri gerçekleştirmek için yeni bir sistem ile hizmet veriyor. Vatandaşların adına oluşturulan banka hesabı ile eski sistemdeki gibi banka çeki gönderme ve para gönderip alma işlemleri artık bankamatik üzerinden yapılabiliyor ve bu işlem için PTT kart kullanılıyor.
Vatandaşların PTT kart alabilmeleri için herhangi bir PTT İşyerine müracaat ederek Posta Çeki Hesabı açtırmaları yeterlidir. Ayrıca Şirket aracılığı ile emekli maaşı alan vatandaşlar ve Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Dairesi Başkanlığı (ASAL ) yapılan ödemeler için silah altına alınan tüm yükümlülere PTT kart verilmektedir.
PTT kart için herhangi bir kart aidatı, işletim ücret vb. bulunmamaktadır.
PTT KART ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
Kurum tarafından ilk kullanım için verilmiş olan şifreyi güvenlik açısından daha sonrasında değiştirmek doğru olacaktır. Değiştirme işlemi gerçekleştirmek için, sahip olunan şifreyi PTT bankamatikten ilk defa kart takıldıktan sonra kullanılabilir ve bankamatik menüsü sayesinde şifre değiştirme işlemi gerçekleştirilebilir. Ayrıca kart şifresi unutulduğunda 444 1 788 PTT çağrı merkezine ulaşarak yine şifre yenileme işlemi talep edilebilir. Ancak telefon çağrı merkezi üzerinden şifre değiştirme işlemi gerçekleştirebilmek için, kullanılan GSM numarasının daha önceden PTT sisteminde tanımlanmış olması gerekmektedir.
PTT kart şifresi unutulduysa veya yeni bir şifre almak isteniyorsa bu işlem sms yolu ile de rahatlıkla gerçekleştirilebilir. PTT sistemlerinde kayıtlı olan cep telefonu numarası üzerinden SİFRE yazıp boşluk bırakarak 4 haneli PTT kart şifresi sonrasında bir boşluk daha bırakarak PTT kart arkasında yer alan 7 rakamlı numarayı yazarak 3290' a mesaj atılması gerekir.
ATM'DEN YATIRILABİLİR
Türkiye Kart'a platform üyelerinin kanallarından (ATM, şube vb.) para yatırılabilecek. Böylece para dijitalleşerek kayıt altına alınacak. Türkiye Kart, müze ve milli parklarda da kullanılabilecek.
PTT KART İLE YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR?
PTT kart kullanım alanları, banka kartlarıyla yapılan işlemlerle bire bir örtüşmektedir. PTT kart için belirtilen işlemler ve kullanım alanları aşağıda
belirtildiği gibidir:
PTT Bankomatları üzerinden gerekli tüm işlemler gerçekleştirilebilir.
Pttmatik cihazları kullanılarak, doğal gaz, elektrik, su, internet ve GSM operatörlerinin fatura ödemeleri yapılmaktadır.
HGS bakiye yüklemesi yapılabilir.
Posta çeki bakiye sorgulaması yapılabilir.
PTT Bonus kredi kartına ait taksitlerin ödemeleri gerçekleştirilebilir.
PTT hesaplarında yer alan bakiyelerin çekilmesi için kullanılmaktadır.
PTT hesabına para yatırmak için kullanılabilir.
Anlaşmalı bankalara ait kredi kartlarının taksit ödemeleri gerçekleştirilmektedir.
Mobil havale kabul işlemleri gerçekleştirilebilir.
Ortak ve özel ATM'lerin tamamından para çekilebilir.
Alışverişleri için POS cihazları üzerinden ödeme yapılabilir.
Pttmatik cihazları üzerinden, anlaşmalı kurum ve kuruluşların ödemeleri yapılabilir.
Online olarak ya da PTT ATM'leri üzerinden, EFT ve havale para transfer işlemleri gerçekleştirilebilir.
İnternet üzerinden online alışverişlerde kullanılabilir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.